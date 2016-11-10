В.Лутковская выразила соболезнования по поводу смерти российского общественного деятеля В.Шрейдлера

Оппозиционный российский журналист, блогер, правозащитник, автор проекта "Планета Украина", который состоит из серии спецрепортажей о волонтерском движении в поддержку Украины по всему миру, внезапно умер 8 ноября 2016 г. на 49-м году жизни.

В.Шрейдлер занимал активную антивоенную позицию и участвовал в большинстве уличных акций в поддержку украинских политзаключенных и против российского вторжения в Украину.

В мае 2015 г. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поручила известному правозащитнику быть представителем Уполномоченного по Российской Федерации на общественных началах.

Также сообщается, что в своем последнем обращении, опубликованном на Фейсбук, Владимир Шрейдлер написал: "Украина! Братья и сестры - Я молюсь за Вас! Я верю в Вас и Вашу ПОБЕДУ! Слава Украине! Героям Слава! Удачи и Свободы!".