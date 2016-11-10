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15 марта, 19:03 • 111827 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156962 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131925 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124860 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109591 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103919 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100394 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130635 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В.Лутковская выразила соболезнования по поводу смерти российского общественного деятеля В.Шрейдлера

В.Лутковская выразила соболезнования по поводу смерти российского общественного деятеля В.Шрейдлера

Киев • УНН

 • 8804 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская выразила соболезнования родным и близким российского общественного деятеля и правозащитника Владимира Шрейдлера, который был представителем украинского омбудсмена в России. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Обмбудсмена.

Оппозиционный российский журналист, блогер, правозащитник, автор проекта "Планета Украина", который состоит из серии спецрепортажей о волонтерском движении в поддержку Украины по всему миру, внезапно умер 8 ноября 2016 г. на 49-м году жизни.

В.Шрейдлер занимал активную антивоенную позицию и участвовал в большинстве уличных акций в поддержку украинских политзаключенных и против российского вторжения в Украину.

В мае 2015 г. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поручила известному правозащитнику быть представителем Уполномоченного по Российской Федерации на общественных началах.

Также сообщается, что в своем последнем обращении, опубликованном на Фейсбук, Владимир Шрейдлер написал: "Украина! Братья и сестры - Я молюсь за Вас! Я верю в Вас и Вашу ПОБЕДУ! Слава Украине! Героям Слава! Удачи и Свободы!".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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