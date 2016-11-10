В.Лутковська висловила співчуття з приводу смерті російського громадського діяча В.Шрейдлера
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська висловила співчуття рідним і близьким російського громадського діяча та правозахисника Володимира Шрейдлера, який був представником українського Омбудсмена в Росії. Про це УНН повідомили в прес-службі Обмбудсмена.
Опозиційний російський журналіст, блогер, правозахисник, автор проекту “Планета Україна”, який складається із серії спецрепортажів про волонтерський рух на підтримку України по всьому світу, раптово помер 8 листопада 2016 року на 49-му році життя.
В.Шрейдлер займав активну антивоєнну позицію і брав участь у більшості вуличних акцій на підтримку українських політв’язнів і проти російського вторгнення в Україну.
У травні 2015 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини доручила відомому правозахисникові бути представником Уповноваженого у Російській Федерації на громадських засадах.
Також повідомляється. що у своєму останньому зверненні, опублікованому на Фейсбук, Володимир Шрейдлер написав: “Україно! Браття і Сестри — Я молюся за Вас! Я Вірю в Вас і Вашу ПЕРЕМОГУ! Слава Україні! Героям Слава! Удачі і Свободи!”.