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В.Лутковська висловила співчуття з приводу смерті російського громадського діяча В.Шрейдлера

В.Лутковська висловила співчуття з приводу смерті російського громадського діяча В.Шрейдлера

Київ • УНН

 • 8805 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська висловила співчуття рідним і близьким російського громадського діяча та правозахисника Володимира Шрейдлера, який був представником українського Омбудсмена в Росії. Про це УНН повідомили в прес-службі Обмбудсмена.

Опозиційний російський журналіст, блогер, правозахисник, автор проекту “Планета Україна”, який складається із серії спецрепортажів про волонтерський рух на підтримку України по всьому світу, раптово помер 8 листопада 2016 року на 49-му році життя.

В.Шрейдлер займав активну антивоєнну позицію і брав участь у більшості вуличних акцій на підтримку українських політв’язнів і проти російського вторгнення в Україну.

У травні 2015 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини доручила відомому правозахисникові бути представником Уповноваженого у Російській Федерації на громадських засадах.

Також повідомляється. що у своєму останньому зверненні, опублікованому на Фейсбук, Володимир Шрейдлер написав: “Україно! Браття і Сестри — Я молюся за Вас! Я Вірю в Вас і Вашу ПЕРЕМОГУ! Слава Україні! Героям Слава! Удачі і Свободи!”.

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