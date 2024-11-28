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В Литве восстановили кабель связи со Швецией через Балтийское море

В Литве восстановили кабель связи со Швецией через Балтийское море

Киев  •  УНН

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Telia Lietuva отремонтировала поврежденный кабель связи между Литвой и Швецией в Балтийском море. Канал обеспечивал треть международного интернет-трафика, но его повреждение не повлияло на пользователей.

Литовское подразделение шведской телекоммуникационной компании Telia Lietuva отремонтировало кабель связи между Литвой и Швецией в Балтийском море. Он был поврежден около двух недель назад. Об этом сообщает на LRT, пишет УНН.

Детали

Как заявили представители компании, трафик через Балтийское море был успешно восстановлен. Там также отметили, что на этот канал приходилась почти треть международного интернет-трафика, но общественность не почувствовала никаких перебоев из-за повреждения канала.

У нас есть несколько интернет-соединений в Литве с большим запасом пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже при самых сложных обстоятельствах,

- заявил технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.

Напомним

Подводный кабель между Финляндией и Германией был поврежден 18 ноября, телекоммуникационная связь прервана, информацию о повреждении подтвердили в центре кибербезопасности Traficom.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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