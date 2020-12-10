В ноябре в Украине обнаружили более 340 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине в ноябре обнаружили 349 тыс. новых случаев COVID-19. Это почти столько же случаев, сколько обнаружили за все время пандемии. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, передает УНН.
"В ноябре уровень заболеваемости COVID-19 продолжал расти. В прошлом месяце обнаружили 349 тыс. новых случаев заболевания. Это почти столько же случаев, сколько обнаружили за все время пандемии: по состоянию на 1 ноября общее количество выявленных случаев составляло 395 тыс.", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение ноября количество пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 выросло на 25% по сравнению с октябрем.
Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения рассчитывают на снижение количества случаев COVID-19 до 50% при введении жестких карантинных мероприятий с 8 по 24 января.