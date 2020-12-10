МОЗ очікує до 50% зниження кількості інфікованих коронавірусом під час жорсткого карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розраховують на зниження кількості випадків COVID-19 до 50% під час введення жорстких карантинних заходів з 8 по 24 січня. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити, де найбільше інфікуються громадяни, то в першу чергу — це будь-яке масове скупчення людей, особливо там, де не дотримуються відповідних заходів безпеки й відстань між людьми менше ніж півтора метра...” — розповів Степанов.
За його словами, наприклад, на західній Україні великі спалахи COVID-19 можна було бачити після весіль з великою кількістю людей.
“Звертаюся до вас, шановні українці, щоб з 8 по 24 січня були виконанні всі ті правила, які будуть встановлені на території України, і ми розраховуємо на ефект не менше ніж 40-50%, до 50% зниження кількості інфікованих за цей період”, — зазначив Степанов.
Нагадаємо, уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Крім того, уряд продовжив режим НС по всій країні до 28 лютого.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні.