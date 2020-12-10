Минздрав ожидает до 50% снижения количества инфицированных коронавирусом во время жесткого карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Министерстве здравоохранения рассчитывают на снижение количества случаев COVID-19 до 50% при введении жестких карантинных мероприятий с 8 по 24 января. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Если говорить, где больше всего инфицируются граждане, то в первую очередь - это любое массовое скопление людей, особенно там, где не соблюдаются соответствующие меры безопасности и расстояние между людьми менее полутора метра..." - рассказал Степанов.
По его словам, например, на западной Украине большие вспышки COVID-19 можно было видеть после свадеб с большим количеством людей.
"Обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые будут установлены на территории Украины, и мы рассчитываем на эффект не менее 40-50%, до 50% снижения количества инфицированных за этот период", - отметил Степанов.
Напомним, правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Кроме того, правительство продлило режим ЧП по всей стране до 28 февраля.
Напомним, в Украине на 8:00 10 декабря зафиксировано уже 858 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тысяч, что больше, чем накануне.