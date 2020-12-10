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Кількість госпіталізованих з COVID-19 у листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 25% - НСЗУ

Кількість госпіталізованих з COVID-19 у листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 25% - НСЗУ

Київ • УНН

 • 10105 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Протягом листопада кількість пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19, зросла на 25%, у порівнянні з жовтнем. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, передає УНН.

“Кількість пацієнтів госпіталізованих з COVID-19 у листопаді зросла на 25%, порівняно з жовтнем. Так, у листопаді госпіталізовані 63 958 пацієнтів. Ще понад 8,5 тис. продовжили розпочате у жовтні лікування”, — йдеться в повідомленні.

Також в листопаді, у порівнянні з жовтнем зросла: на 44% — кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню. Їх загальна кількість склала майже 46 тисяч, або 63% від усіх пролікованих пацієнтів у листопаді.

Повідомляється, що також зросла в 1,3 рази кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії — з 9,5 тисяч до майже 13 тисяч госпіталізованих.

“В 1,3 рази зросла кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ — з понад 4 тисяч до понад 5,6 тисяч госпіталізованих”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що понад 75% летальних випадків від COVID-19 в Україні реєструють у віковій групі 60+.

Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні.

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