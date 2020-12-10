Ляшко: понад 75% летальних випадків від COVID-19 реєструють у віковій групі 60+

“Найчастіше COVID-19 реєструють в нас у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від захворівших припадає на цю групу. У той же час найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Саме 31,1% від усіх померлих, у кого була зареєстрована коронавірусна хвороба... Більше 75% летальних випадків в нас реєструється у віковій групі 60 плюс”, — розповів Ляшко.

Окрім того,за його словами, найбільше від COVID-19 страждають люди, в яких є супутні соматичні хвороби, саме неінфекційні хвороби.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що останнім часом рівень захворюваності на COVID-19 зріс серед людей віком до 60 років.

Як повідомлялося, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні.