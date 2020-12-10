Ляшко: более 75% летальных исходов от COVID-19 регистрируют в возрастной группе 60+
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Более 75% летальных случаев от COVID-19 в Украине регистрируют в возрастной группе 60+. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Чаще всего COVID-19 регистрируют у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от заболевших приходится на эту группу. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была зарегистрирована коронавирусная болезнь... Более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60 плюс”, - рассказал Ляшко.
Кроме того, по его словам, больше всего от COVID-19 страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические болезни, именно неинфекционные болезни.
Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что в последнее время уровень заболеваемости COVID-19 вырос среди людей в возрасте до 60 лет.
Как сообщалось, в Украине 8:00 10 декабря зафиксировано уже 858 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 13 000, что больше, чем накануне.