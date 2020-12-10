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Количество госпитализированных с COVID-19 в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 25% - НСЗУ

Количество госпитализированных с COVID-19 в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 25% - НСЗУ

Киев  •  УНН

 • 10097 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ноябре количество пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 выросла на 25% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, передает УНН.

“Количество пациентов госпитализированных с COVID-19 в ноябре выросло на 25% по сравнению с октябрем. Так, в ноябре госпитализированы 63 958 пациентов. Еще более 8,5 тыс. продолжили начатое в октябре лечение”, — говорится в сообщении.

Также в ноябре, по сравнению с октябрем выросло на 44% — количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода. Их общее количество составило почти 46 тысяч, или 63% от всех пролеченных пациентов в ноябре.

Сообщается, что также выросла в 1,3 раза количество пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии — с 9,5 тысяч до почти 13 тысяч госпитализированных.

“В 1,3 раза возросло количество пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ — с более 4 тысяч до более 5,6 тысяч госпитализированных”, — отмечается в сообщении.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что более 75% летальных случаев от COVID-19 в Украине регистрируют в возрастной группе 60+.

Как сообщалось, в Украине на 8 часов 10 декабря зафиксировано уже 858 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 13 тысяч, что больше, чем накануне.

Украинские Национальные Новости

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