В листопаді в Україні виявили понад 340 тис. нових випадків COVID-19

"У листопаді рівень захворюваності на COVID-19 продовжував зростати. В минулому місяці виявили 349 тис. нових випадків захворювання. Це майже стільки ж випадків, скільки виявили за весь час пандемії: станом на 1 листопада загальна кількість виявлених випадків становила 395 тис", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом листопада кількість пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19, зросла на 25%, у порівнянні з жовтнем.

Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров’я розраховують на зниження кількості випадків COVID-19 до 50% під час введення жорстких карантинних заходів з 8 по 24 січня.