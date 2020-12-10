В листопаді в Україні виявили понад 340 тис. нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні у листопаді виявили 349 тис. нових випадків COVID-19. Це майже стільки ж випадків, скільки виявили за весь час пандемії. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, передає УНН.
"У листопаді рівень захворюваності на COVID-19 продовжував зростати. В минулому місяці виявили 349 тис. нових випадків захворювання. Це майже стільки ж випадків, скільки виявили за весь час пандемії: станом на 1 листопада загальна кількість виявлених випадків становила 395 тис", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом листопада кількість пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19, зросла на 25%, у порівнянні з жовтнем.
Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров’я розраховують на зниження кількості випадків COVID-19 до 50% під час введення жорстких карантинних заходів з 8 по 24 січня.