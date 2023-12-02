В лиман Шаганы в Одесской области прилетело около 900 фламинго

Около 900 фламинго прилетели в лиман Шаганы в Одесской области. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Национальный природный парк "Тузловские лиманы", пишет УНН.

"Фламинго выдержали два сильных урагана со снегом и штормами! 26 ноября ветер достигал более 20 м/с и волны на мелководном лимане были высотой 50 см. После шторма весь берег на лимане Шаганы был покрыт мотылем и у границы "Тузловская Амазония" появилась стая фламинго", - сообщили в заповеднике.

Всего их прилетело около 900 особей и это примерно половина птиц, которые сейчас держатся на Тузловских лиманах.

"Возможно, они решили разнообразить свой рацион и после артемии, которой они лакомились на Алибее, прилетели покормиться мотылем на Шаганах и уже несколько дней здесь и держатся. А самое интересное, что среди этой стаи удалось сфотографировать нескольких молодых птиц с желтыми кольцами и прочитать их номера, то мы теперь уверены, что с птенцами, которых мы кольцевали в сентябре, все нормально и они до сих пор держатся в нашем Парке!", - предположили в заповеднике.