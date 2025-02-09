В Ленинградской области тонет танкер с 130 000 тонн мазута
Киев • УНН
В порту Усть-Луга танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды получил повреждения машинного отделения после технического инцидента. Экипаж из 24 человек эвакуирован, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala,который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, перевозивший 130 000 тонн мазута. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер с 130 000 тонн мазута.
По данным Telegram-канала Baza, речь идет о танкере Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды.
На его борту находился экипаж из 24 человек, четверо из которых – россияне.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на танкере Koala произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате чего было повреждено машинное отделение.
Экипаж успел покинуть судно и добраться до берега после взрывов в машинном отделении, в результате которых танкер начал заполняться водой. По его словам, судно пришвартовано у причала, экипаж эвакуирован, пострадавших нет, а угрозы разлива нефтепродуктов нет.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
Напомним
Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель недалеко от Сахалина, всего в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа.