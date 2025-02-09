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В Ленинградской области тонет танкер с 130 000 тонн мазута

В Ленинградской области тонет танкер с 130 000 тонн мазута

Киев  •  УНН

 • 4478 просмотра

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В порту Усть-Луга танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды получил повреждения машинного отделения после технического инцидента. Экипаж из 24 человек эвакуирован, угрозы разлива нефтепродуктов нет.

В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер Koala,который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, перевозивший 130 000 тонн мазута. Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В порту Усть-Луга в Ленинградской области тонет танкер с 130 000 тонн мазута.   

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о танкере Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды.

На его борту находился экипаж из 24 человек, четверо из которых – россияне. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на танкере Koala произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате чего было повреждено машинное отделение.

Экипаж успел покинуть судно и добраться до берега после взрывов в машинном отделении, в результате которых танкер начал заполняться водой.  По его словам, судно пришвартовано у причала, экипаж эвакуирован, пострадавших нет, а угрозы разлива нефтепродуктов нет.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Напомним 

Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель недалеко от Сахалина, всего в 200 метрах от берега. На борту находятся 20 членов экипажа

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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