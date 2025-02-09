У ленінградській області тоне танкер зі 130 000 тонн мазуту

У порту Усть-Луга в ленінградській області тоне танкер Koala, який ходить під прапором Антигуа і Барбуди, що перевозив 130 000 тонн мазуту. Пише УНН з посиланням на росЗМІ.

У порту Усть-Луга в ленінградській області тоне танкер зі 130 000 тонн мазуту.

За даними Telegram-каналу Baza, йдеться про танкер Koala, який ходить під прапором Антигуа і Барбуди.

На його борту перебував екіпаж із 24 осіб, четверо з яких - росіяни.

Губернатор ленінградської області олександр дрозденко повідомив, що на танкері Koala стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок чого було пошкоджено машинне відділення.

Екіпаж встиг покинути судно і дістатися берега після вибухів у машинному відділенні, внаслідок яких танкер почав заповнюватися водою. За його словами, судно пришвартовано біля причалу, екіпаж евакуйовано, постраждалих немає, а загрози розливу нафтопродуктів немає.

Наразі встановлюються причини події.

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