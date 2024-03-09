В Латвии арестовали мастера, который настраивал клиентам заблокированные российские телеканалы

В Латвии арестовали мастера, который настраивал жителям заблокированные в стране российские телеканалы. Он делал это по просьбе самих местных жителей. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Мужчину задержали, а во время обыска изъяли приборы для приема и распространения телевизионного сигнала. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, что в Латвии наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

Оштрафовать на 700 евро могут и зрителей российского ТВ.

По данным издания Delfi, клиентами телевизионного мастера стали по меньшей мере 180 человек.

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