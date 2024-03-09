У Латвії заарештували майстра, який налаштовував клієнтам заблоковані російські телеканали
Київ • УНН
У Латвії за незаконне налаштування заборонених російських телеканалів для щонайменше 180 місцевих жителів був заарештований ремонтник, якому загрожує до 3 років ув'язнення або штраф за незаконне підприємництво.
У Латвії заарештували майстра, який налаштовував мешканцям заблоковані у країні російські телеканали. Він робив це на прохання самих місцевих жителів. Про це пише Delfi, передає УНН.
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Чоловіка затримали, а під час обшуку вилучили прилади для прийому та розповсюдження телевізійного сигналу. Він звинувачується в незаконному підприємництві, що у Латвії карається позбавленням волі на строк до трьох років чи штрафом.
Оштрафувати на 700 євро можуть і глядачів російського ТБ.
За даними видання Delfi, клієнтами телевізійного майстра стали щонайменше 180 осіб.
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