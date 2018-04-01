В апреле Минюст займется задолженностью по зарплате в Украине

"По такой же схеме, как и в случае с неплательщиками алиментов, планируем начать работу по взысканию задолженности по заработной плате. На сегодня задолженность по зарплате составляет 2,7 млрд гривен. Планируем запустить такую ​​работу с 1 апреля этого года", - сообщил П.Петренко.

Как сообщал УНН, в Украине внедрят систему электронных арестов средств должников с целью автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.