В квітні Мін'юст займеться заборгованістю по зарплаті в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З квітня в усіх регіонах України почнуть діяти спеціальні штаби та мобільні групи Державної виконавчої служби Мін’юсту, що вже займаються стягненням аліментів з неплатників, які сфокусуються на стягненні з підприємств-боржників заборгованостей із заробітної плати на користь громадян. Про це під час брифінгу повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“За такою ж схемою, як і у випадку з неплатниками аліментів, плануємо розпочати роботу зі стягнення заборгованості по заробітній платі. Станом на сьогодні заборгованість по зарплаті становить 2,7 млрд гривень. Плануємо запустити таку роботу з 1 квітня цього року”, — повідомив П.Петренко.
Як повідомляв УНН, в Україні впровадять систему електронних арештів коштів боржників з метою автоматизації процесу збирання та примусово стягнення боргу.