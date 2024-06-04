В Курской и Белгородской областях ранены по меньшей мере 9 представителей силовых структур рф-СМИ

За останні 4 доби, пошкоджено 8 автомобілів міністерства оборони росії, а також йде про поранення військовослужбовців та прикордонника на територіях курської і бєлгородської областей рф. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

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По данным росСМИ, 8 российских военнослужащих и один пограничник ранены за последние 4 суток в Курской и Белгородской областях России. Указывается, что в результате обстрелов повреждены 8 автомобилей российского военного ведомства.

ТГ-канал ASTRA пишет о следующем:

В Курской области, боевые действия в районе села Троицкое 31 мая: получил ранение в результате обстрела 19-летний военнослужащий МО рф, он госпитализирован.

В этот же день беспилотник атаковал "КАМАЗ" пограничников в Глушковском районе, ранен один пограничник.



По данным ASTRA, двое российских военнослужащих подорвались 31 мая на мине в районе села горналь: оба получили ранения.



Также, как выяснила ASTRA, 2 автомобиля Министерства обороны России повреждены в Суджанском районе 1 июня, но никто не пострадал. В этом же районе, 2 июня, после атаки дронами загорелись 4 "Камазы" МО рф.

Напомним

Министерство обороны России утверждает, что ночью и утром уничтожило и перехватило несколько беспилотников над Белгородской и Курской областями рф.