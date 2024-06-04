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В курській і бєлгородській областях поранені щонайменше 9 представників силових структур рф – ЗМІ

В курській і бєлгородській областях поранені щонайменше 9 представників силових структур рф – ЗМІ

Київ • УНН

 • 15300 перегляди

За останні 4 дні щонайменше 9 представників російських військових сил отримали поранення; 8 одиниць техніки міністерства оборони росії були пошкоджені в курській і бєлгородській областях.

За останні 4 доби, пошкоджено 8 автомобілів міністерства оборони росії, а також йдеться про поранення військовослужбовців та прикордонника на територіях курської і бєлгородської областей рф. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Деталі

За даними росЗМІ, 8 російських військовослужбовців і одного прикордонника поранено за останні 4 доби в курській і бєлгородській областях росії. Вказується, що унаслідок обстрілів пошкоджено 8 автомобілів російського військового відомства.

ТГ-канал ASTRA пише про наступне:

  • У курській області, бойові дії в районі села троїцьке 31 травня: дістав поранення внаслідок обстрілу 19-річний військовослужбовець мо рф, його госпіталізовано.
  • Цього ж дня безпілотник атакував «КАМАЗ» прикордонників у глушківському районі, поранено одного прикордонника.
  • За даними ASTRA, двоє російських військовослужбовців підірвалися 31 травня на міні в районі села горналь: обидва дістали поранення.

Також, як з'ясувала ASTRA, 2 автомобілі міністерства оборони росії пошкоджено в суджанському районі 1 червня, але ніхто не постраждав. В цьому ж районі, 2 червня, після атаки дронами загорілися 4 "КАМАЗи" мо рф.

Нагадаємо

міністерство оборони росії стверджує, що вночі і вранці знищило і перехопило кілька безпілотників над бєлгородською і курською областями рф.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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