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У росії стверджують про дрони у бєлгородській та курській областях вночі та вранці

У росії стверджують про дрони у бєлгородській та курській областях вночі та вранці

Київ • УНН

 • 21247 перегляди

міністерство оборони росії стверджує, що вночі і вранці знищило і перехопило кілька безпілотників над бєлгородською і курською областями рф.

Міноборони рф стверджує, що вночі та вранці "знищили" та "перехопили" безпілотники у бєлгородській та курській областях росії, пише УНН.

Деталі

мо рф повідомило, що їхня ППО вночі нібито "знищила" два дрони над територією бєлгородської області, один БПЛА "перехопила" над територією курської області.

А вранці, стверджує мо рф, було "знищено" ще одни дрон над територією бєлгородської області.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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