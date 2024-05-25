У росії стверджують про дрони у бєлгородській та курській областях вночі та вранці
Київ • УНН
міністерство оборони росії стверджує, що вночі і вранці знищило і перехопило кілька безпілотників над бєлгородською і курською областями рф.
Міноборони рф стверджує, що вночі та вранці "знищили" та "перехопили" безпілотники у бєлгородській та курській областях росії, пише УНН.
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мо рф повідомило, що їхня ППО вночі нібито "знищила" два дрони над територією бєлгородської області, один БПЛА "перехопила" над територією курської області.
А вранці, стверджує мо рф, було "знищено" ще одни дрон над територією бєлгородської області.
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