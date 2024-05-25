В россии утверждают о дронах в белгородской и курской областях ночью и утром

Минобороны рф утверждает, что ночью и утром "уничтожили" и "перехватили" беспилотники в белгородской и курской областях россии, пишет УНН.

Детали

мо рф сообщило, что их ПВО ночью якобы "уничтожила" два дрона над территорией белгородской области, один БПЛА "перехватила" над территорией курской области.

А утром, утверждает мо рф, был "уничтожен" еще один дрон над территорией белгородской области.

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