В Кропивницком атака рф затронула подразделение спасателей: кадры последствий

В Кропивницком в результате дроновой атаки рф есть повреждения здания и техники подразделения спасателей, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав последствия, пишет УНН.

Повреждено здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений ГСЧС в городе Кропивницкий. В ночь на 28 июля город подвергся очередной российской атаке. Погибших и травмированных нет