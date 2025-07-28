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В Кропивницком атака рф затронула подразделение спасателей: кадры последствий

Киев • УНН

 • 232 просмотра

В ночь на 28 июля в Кропивницком в результате российской дроновой атаки повреждены здание и техника подразделения ГСЧС. Погибших и травмированных нет, личный состав находился в укрытии.

В Кропивницком атака рф затронула подразделение спасателей: кадры последствий

В Кропивницком в результате дроновой атаки рф есть повреждения здания и техники подразделения спасателей, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав последствия, пишет УНН.

Повреждено здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений ГСЧС в городе Кропивницкий. В ночь на 28 июля город подвергся очередной российской атаке. Погибших и травмированных нет

- сообщили в ГСЧС.

Как указано, во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии.

Атака рф на Кропивницкий: повреждена филармония28.07.25, 08:35 • 2756 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кропивницкий
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