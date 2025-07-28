В Кропивницком атака рф затронула подразделение спасателей: кадры последствий
Киев • УНН
В ночь на 28 июля в Кропивницком в результате российской дроновой атаки повреждены здание и техника подразделения ГСЧС. Погибших и травмированных нет, личный состав находился в укрытии.
В Кропивницком в результате дроновой атаки рф есть повреждения здания и техники подразделения спасателей, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав последствия, пишет УНН.
Повреждено здание и пожарно-спасательная техника одного из подразделений ГСЧС в городе Кропивницкий. В ночь на 28 июля город подвергся очередной российской атаке. Погибших и травмированных нет
Как указано, во время воздушной тревоги личный состав подразделения ГСЧС находился в укрытии.
Атака рф на Кропивницкий: повреждена филармония28.07.25, 08:35 • 2756 просмотров