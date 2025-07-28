У Кропивницькому атака рф зачепила підрозділ рятувальників: кадри наслідків
Київ • УНН
У ніч на 28 липня в Кропивницькому внаслідок російської дронової атаки пошкоджено будівлю та техніку підрозділу ДСНС. Загиблих та травмованих немає, особовий склад перебував в укритті.
У Кропивницькому внаслідок дронової атаки рф є пошкодження будівлі та техніки підрозділу рятувальників, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.
Пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у місті Кропивницький. У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає
Як вказано, під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті.
Атака рф на Кропивницький: пошкоджено філармонію28.07.25, 08:35 • 2770 переглядiв