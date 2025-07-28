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Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
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У Кропивницькому атака рф зачепила підрозділ рятувальників: кадри наслідків

Київ • УНН

 • 298 перегляди

У ніч на 28 липня в Кропивницькому внаслідок російської дронової атаки пошкоджено будівлю та техніку підрозділу ДСНС. Загиблих та травмованих немає, особовий склад перебував в укритті.

У Кропивницькому атака рф зачепила підрозділ рятувальників: кадри наслідків

У Кропивницькому внаслідок дронової атаки рф є пошкодження будівлі та техніки підрозділу рятувальників, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.

Пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС у місті Кропивницький. У ніч на 28 липня місто зазнало чергової російської атаки. Загиблих і травмованих немає

- повідомили у ДСНС.

Як вказано, під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті.

Атака рф на Кропивницький: пошкоджено філармонію28.07.25, 08:35 • 2770 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кропивницький
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