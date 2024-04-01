В Кривом Роге вражеская ракета повредила линию электропередачи - Силы обороны юга

В понедельник вечером, 1 апреля, россияне нанесли ракетный удар, вероятно, крылатой ракетой Х-59, в направлении Кривого Рога. Теряя боевую способность в воздухе над городом, ракета взрывной волной повредила линию электропередачи. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

По информации, в нескольких домах выбито остекление. Ранен 1 гражданский человек.

Падение обломков ракеты вызвало пожар на открытой территории, который оперативно ликвидирован.

Напомним,

В результате вечерней атаки рф на Кривой Рог 1 апреля травмирована женщина, а кроме того есть небольшое количество выбитых окон. Об этом сообщил в понедельник председатель Совета обороны города Александр Вилкул

Количество жертв атаки рф на Кривой Рог 12 марта возросло до шести - Вилкул