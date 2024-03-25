Количество жертв атаки рф на Кривой Рог 12 марта возросло до шести - Вилкул

В Кривом Роге Днепропетровской области количество жертв ракетной атаки российских войск 12 марта возросло до 6 человек - 59-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Еще 7 человек остаются в больнице, 3 из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в понедельник глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

К сожалению, до 6 возросло количество жертв вражеского ракетного удара по нашему городу 12 марта. Сегодня ночью в больнице от полученных ранений скончался 59-летний мужчина. Врачи все эти дни боролись за его жизнь, оперировали, сделали все возможное, но многочисленные травмы были не совместимы с жизнью - написал Вилкул в соцсетях.

В больницах на сегодня, по его словам, находятся еще 7 человек, раненых после того обстрела - трое из них в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь, оказывается вся необходимая помощь, указал Вилкул.

Что касается ситуации в Кривом Роге в целом, то, по его словам, все службы города, больницы, социальные учреждения - работают.

"Аварийные графики отключений, введенные вчера днем энергетиками, ночью были отменены. Но ситуация непростая, ликвидация последствий вражеских ударов продолжается. Поэтому на всякий случай держите заряженными гаджеты и павербанки", - сообщил Вилкул.

Напомним

24 марта в Кривом Роге из-за вражеских ударов ввели экстренные отключения света.