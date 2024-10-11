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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге восстановили электроснабжение после атаки рф дронами

В Кривом Роге восстановили электроснабжение после атаки рф дронами

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 11:45  •  4174 просмотра

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После вчерашней атаки дронов в Кривом Роге восстановлено электроснабжение для всех 257 отключенных абонентов. Газоснабжение также восстановлено, кроме 15 квартир в разрушенном подъезде пятиэтажки.

В Кривом Роге в Днепропетровской области после вчерашней атаки российских войск дронами восстановлено электроснабжение отключенных домов, сообщил в пятницу председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Все 257 абонентов, отключенные в городе из-за вчерашней вражеской дроновой атаки, уже с электричеством. В кратчайшие сроки энергетики установили и запустили новое оборудование", - написал Вилкул.

На утро в городе после вчерашних вражеских ударов, по его словам, было восстановлено газоснабжение всех абонентов, кроме 15 квартир разрушенного подъезда пятиэтажки. 

Кривой Рог утром подвергся дроновой атаке рф: повреждена пятиэтажка10 октября 2024, 05:22 • 11736 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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