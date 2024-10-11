В Кривом Роге восстановили электроснабжение после атаки рф дронами
Киев • УНН
После вчерашней атаки дронов в Кривом Роге восстановлено электроснабжение для всех 257 отключенных абонентов. Газоснабжение также восстановлено, кроме 15 квартир в разрушенном подъезде пятиэтажки.
В Кривом Роге в Днепропетровской области после вчерашней атаки российских войск дронами восстановлено электроснабжение отключенных домов, сообщил в пятницу председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Все 257 абонентов, отключенные в городе из-за вчерашней вражеской дроновой атаки, уже с электричеством. В кратчайшие сроки энергетики установили и запустили новое оборудование", - написал Вилкул.
На утро в городе после вчерашних вражеских ударов, по его словам, было восстановлено газоснабжение всех абонентов, кроме 15 квартир разрушенного подъезда пятиэтажки.
Кривой Рог утром подвергся дроновой атаке рф: повреждена пятиэтажка10 октября 2024, 05:22 • 11736 просмотров