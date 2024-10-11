У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки рф дронами
Київ • УНН
Після вчорашньої атаки дронів у Кривому Розі відновлено електропостачання для всіх 257 відключених абонентів. Газопостачання також відновлено, крім 15 квартир у зруйнованому під'їзді п'ятиповерхівки.
У Кривому Розі у Дніпропетровській області після вчорашньої атаки російських військ дронами відновлено електропостачання відключених домівок, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
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"Усі 257 абонентів, відключені у місті через вчорашню ворожу дронову атаку, вже з електрикою. У найкоротші терміни енергетики встановили та запустили нове обладнання", - написав Вілкул.
На ранок у місті після вчорашніх ворожих ударів, з його слів, було відновлено газопостачання всіх абонентів, окрім 15 квартир зруйнованого під'їзду п'ятиповерхівки.
Кривий Ріг вранці зазнав дронової атаки рф: пошкоджено п'ятиповерхівку10.10.24, 08:22 • 13405 переглядiв