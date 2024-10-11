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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки рф дронами

Київ • УНН

 • 12752 перегляди

Після вчорашньої атаки дронів у Кривому Розі відновлено електропостачання для всіх 257 відключених абонентів. Газопостачання також відновлено, крім 15 квартир у зруйнованому під'їзді п'ятиповерхівки.

У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки рф дронами

У Кривому Розі у Дніпропетровській області після вчорашньої атаки російських військ дронами відновлено електропостачання відключених домівок, повідомив у п'ятницю голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Усі 257 абонентів, відключені у місті через вчорашню ворожу дронову атаку, вже з електрикою. У найкоротші терміни енергетики встановили та запустили нове обладнання", - написав Вілкул.

На ранок у місті після вчорашніх ворожих ударів, з його слів, було відновлено газопостачання всіх абонентів, окрім 15 квартир зруйнованого під'їзду п'ятиповерхівки. 

Кривий Ріг вранці зазнав дронової атаки рф: пошкоджено п'ятиповерхівку10.10.24, 08:22 • 13405 переглядiв

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