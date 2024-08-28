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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге количество пострадавших от атаки рф возросло до 9

В Кривом Роге количество пострадавших от атаки рф возросло до 9

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 11:43  •  4181 просмотра

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В результате взрыва в Кривом Роге повреждено более 230 автомобилей, СТО, админздания и профтех. Количество пострадавших возросло до девяти, одной женщине оказана медицинская помощь на месте.

В результате атаки российских войск в Кривом Роге количество пострадавших возросло до девяти, повреждено более 230 автомобилей, СТО, админздания и профтех, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Взрывной волной и обломками в Кривом Роге повреждены более 230 авто. Спасатели провели работу, чтобы разбитые машины не загорелись. Изувечены и СТО, админздания, профтех. Количество пострадавших возросло до девяти. 46-летней женщине оказали медпомощь на месте. Ее состояние удовлетворительное

- написал Лысак в Telegram.

У Кривому Розі оголошено День жалоби: 4 загиблих під завалами готелю28 августа 2024, 05:00 • 24602 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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