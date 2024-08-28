В Кривом Роге количество пострадавших от атаки рф возросло до 9
Киев • УНН
В результате взрыва в Кривом Роге повреждено более 230 автомобилей, СТО, админздания и профтех. Количество пострадавших возросло до девяти, одной женщине оказана медицинская помощь на месте.
В результате атаки российских войск в Кривом Роге количество пострадавших возросло до девяти, повреждено более 230 автомобилей, СТО, админздания и профтех, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Взрывной волной и обломками в Кривом Роге повреждены более 230 авто. Спасатели провели работу, чтобы разбитые машины не загорелись. Изувечены и СТО, админздания, профтех. Количество пострадавших возросло до девяти. 46-летней женщине оказали медпомощь на месте. Ее состояние удовлетворительное
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