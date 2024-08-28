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У Кривому Розі кількість постраждалих від атаки рф зросла до 9

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Внаслідок вибуху у Кривому Розі пошкоджено понад 230 автомобілів, СТО, адмінбудівлі та профтех. Кількість постраждалих зросла до дев'яти, одній жінці надано медичну допомогу на місці.

Внаслідок атаки російських військ у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до дев'яти, пошкоджено понад 230 автомобілів, СТО, адмінбудівлі та профтех, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не зайнялися. Понівечені й СТО, адмінбудівлі, профтех. Кількість постраждалих зросла до дев’яти. 46-річній жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний

- написав Лисак у Telegram.

У Кривому Розі оголошено День жалоби: 4 загиблих під завалами готелю28.08.24, 08:00 • 27238 переглядiв

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