У Кривому Розі кількість постраждалих від атаки рф зросла до 9

Внаслідок атаки російських військ у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до дев'яти, пошкоджено понад 230 автомобілів, СТО, адмінбудівлі та профтех, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, аби потрощені машини не зайнялися. Понівечені й СТО, адмінбудівлі, профтех. Кількість постраждалих зросла до дев’яти. 46-річній жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний