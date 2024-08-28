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У Кривому Розі оголошено День жалоби: 4 загиблих під завалами готелю

У Кривому Розі оголошено День жалоби: 4 загиблих під завалами готелю

Київ • УНН

 • 27238 перегляди

У Кривому Розі знайдено ще одного загиблого під завалами готелю після ракетного удару. Ворог продовжує обстріли Нікопольщини, пошкоджено інфраструктуру та будівлі.

У Кривому Розі оголошено День жалоби. Під завалами готелю виявили ще одного загиблого. Також через ворожий удар на Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру, нежитлові будівлі, спортклуб і знищено господарську споруду. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У Кривому Розі під час пошукових робіт під завалами готелю, який зазнав ракетного удару, знайшли ще одного загиблого чоловіка. Відтак, загальна кількість жертв цієї атаки зросла до 4.

За інформацією, сьогодні в місті оголошено День жалоби.

Крім того, той же час обстріли Нікопольщини не припиняються. Ворог атакував район із вечора до ранку, використовуючи важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град", дрони-камікадзе, а також скидав снаряди з безпілотників.

Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, нежитлові будівлі, спортклуб і знищено господарську споруду. Виникла пожежа.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

У Кривому Розі завершили пошукові роботи: 4 загиблих, 5 поранених28.08.24, 06:42 • 24861 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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