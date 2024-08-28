У Кривому Розі оголошено День жалоби: 4 загиблих під завалами готелю
Київ • УНН
У Кривому Розі знайдено ще одного загиблого під завалами готелю після ракетного удару. Ворог продовжує обстріли Нікопольщини, пошкоджено інфраструктуру та будівлі.
У Кривому Розі оголошено День жалоби. Під завалами готелю виявили ще одного загиблого. Також через ворожий удар на Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру, нежитлові будівлі, спортклуб і знищено господарську споруду. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У Кривому Розі під час пошукових робіт під завалами готелю, який зазнав ракетного удару, знайшли ще одного загиблого чоловіка. Відтак, загальна кількість жертв цієї атаки зросла до 4.
За інформацією, сьогодні в місті оголошено День жалоби.
Крім того, той же час обстріли Нікопольщини не припиняються. Ворог атакував район із вечора до ранку, використовуючи важку артилерію, реактивні системи залпового вогню "Град", дрони-камікадзе, а також скидав снаряди з безпілотників.
Під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, нежитлові будівлі, спортклуб і знищено господарську споруду. Виникла пожежа.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
У Кривому Розі завершили пошукові роботи: 4 загиблих, 5 поранених28.08.24, 06:42 • 24861 перегляд