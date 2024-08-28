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У Кривому Розі завершили пошукові роботи: 4 загиблих, 5 поранених

Київ • УНН

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Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару по готелю в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще 5 отримали поранення, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Рятувальники закінчили пошукові роботи у Кривому Розі. На жаль, кількість жертв зросла до 4 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи після нічного ракетного удару по готелю 27 серпня. Внаслідок атаки загинуло 4 людей, ще 5 осіб отримали поранення.

Рятувальники завершили операцію з пошуку і порятунку, підтвердивши кількість жертв і постраждалих.

Нагадаємо

У ніч на вівторок у Кривому Розі ворожа ракета влучила в готель. Крім того, було пошкоджено 8 магазинів, 14 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів, 

Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти27.08.24, 19:27 • 26565 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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