В Кривом Роге завершили поисковые работы: 4 погибших, 5 раненых
Киев • УНН
Спасатели завершили поисково-спасательные работы после ракетного удара по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки погибли 5 человек, еще 5 получили ранения, повреждены здания и автомобили.
Спасатели закончили поисковые работы в Кривом Роге. К сожалению, количество жертв возросло до 4 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы после ночного ракетного удара по гостинице 27 августа. В результате атаки погибли 4 человек, еще 5 человек получили ранения.
Спасатели завершили операцию по поиску и спасению, подтвердив количество жертв и пострадавших.
Напомним
В ночь на вторник в Кривом Роге вражеская ракета попала в отель. Кроме того, были повреждены 8 магазинов, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей,
Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти27 августа 2024, 16:27 • 24092 просмотра