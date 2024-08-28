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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге завершили поисковые работы: 4 погибших, 5 раненых

В Кривом Роге завершили поисковые работы: 4 погибших, 5 раненых

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 03:42  •  8315 просмотра

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Спасатели завершили поисково-спасательные работы после ракетного удара по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки погибли 5 человек, еще 5 получили ранения, повреждены здания и автомобили.

Спасатели закончили поисковые работы в Кривом Роге. К сожалению, количество жертв возросло до 4 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы после ночного ракетного удара по гостинице 27 августа. В результате атаки погибли 4 человек, еще 5 человек получили ранения.

Спасатели завершили операцию по поиску и спасению, подтвердив количество жертв и пострадавших.

Напомним

В ночь на вторник в Кривом Роге вражеская ракета попала в отель. Кроме того, были повреждены 8 магазинов, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей, 

Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти27 августа 2024, 16:27 • 24092 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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