В Кривом Роге завершили поисковые работы: 4 погибших, 5 раненых

Спасатели закончили поисковые работы в Кривом Роге. К сожалению, количество жертв возросло до 4 человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы после ночного ракетного удара по гостинице 27 августа. В результате атаки погибли 4 человек, еще 5 человек получили ранения.

Спасатели завершили операцию по поиску и спасению, подтвердив количество жертв и пострадавших.

Напомним

В ночь на вторник в Кривом Роге вражеская ракета попала в отель. Кроме того, были повреждены 8 магазинов, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей,

Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти