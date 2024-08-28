В Кривом Роге объявлен День траура: 4 погибших под завалами отеля

В Кривом Роге объявлен День траура. Под завалами отеля обнаружили еще одного погибшего. Также из-за вражеского удара на Днепропетровщине повреждена инфраструктура, нежилые здания, спортклуб и уничтожено хозяйственное сооружение. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Кривом Роге во время поисковых работ под завалами отеля, который подвергся ракетному удару, нашли еще одного погибшего мужчины. Следовательно, общее количество жертв этой атаки возросло до 4.

По информации, сегодня в городе объявлен День траура.

Кроме того, в то же время обстрелы Никопольщины не прекращаются. Враг атаковал район с вечера до утра, используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня «Град», дроны-камикадзе, а также сбрасывал снаряды с беспилотников.

Под огнем оказались Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, нежилые здания, спортклуб и уничтожена хозяйственная постройка. Возник пожар.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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