В Кривом Роге объявлен День траура: 4 погибших под завалами отеля
Киев • УНН
В Кривом Роге найден еще один погибший под завалами отеля после ракетного удара. Враг продолжает обстрелы Никопольщины, повреждены инфраструктура и здания.
В Кривом Роге объявлен День траура. Под завалами отеля обнаружили еще одного погибшего. Также из-за вражеского удара на Днепропетровщине повреждена инфраструктура, нежилые здания, спортклуб и уничтожено хозяйственное сооружение. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Кривом Роге во время поисковых работ под завалами отеля, который подвергся ракетному удару, нашли еще одного погибшего мужчины. Следовательно, общее количество жертв этой атаки возросло до 4.
По информации, сегодня в городе объявлен День траура.
Кроме того, в то же время обстрелы Никопольщины не прекращаются. Враг атаковал район с вечера до утра, используя тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня «Град», дроны-камикадзе, а также сбрасывал снаряды с беспилотников.
Под огнем оказались Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, нежилые здания, спортклуб и уничтожена хозяйственная постройка. Возник пожар.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
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