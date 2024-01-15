В Кривом Роге из-за непогоды около 8 тысяч горожан остались без света

В Кривом Роге из-за непогоды произошли массовые обрывы внутриквартальных линий - для ликвидации последствий аварии энергетики работают круглосуточно. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

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Самая сложная ситуация со светом в Кривом Роге. Из-за непогоды там произошли массовые обрывы внутриквартальных линий. Сейчас без света остаются еще около 8 тысяч домов - резюмировал Лукашук.

По его словам, в городе аварии ликвидируют 29 бригад ДТЭК Днепровские электросети.

Сейчас основные усилия направлены на ликвидацию аварий на линиях 0,4 кВ, питающих непосредственно улицы и дома.

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Лукашук добавил, что всего за неделю энергетики восстановили электроснабжение для более 81 тысячи семей в области.

Напомним,

Согласно утренней сводке Минэнерго, по состоянию на утро 15 января в Украине не фиксируют дефицита электроэнергии. Однако в ведомстве предупредили, что подобстрел попала прифронтовая ТЭС.

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