У Кривому Розі через негоду близько 8 тисяч містян лишились без світла
Київ • УНН
Негода в Кривому Розі спричинила масові обриви внутрішньоквартальних ліній, через що близько 8 000 людей залишилися без світла. Над відновленням електропостачання працюють 29 бригад ДТЕК Дніпровські електромережі.
У Кривому Розі через негоду сталися масові обриви внутрішньоквартальних ліній - для ліквідації наслідків аварії енергетики працюють цілодобово. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
Найскладніша ситуація зі світлом у Кривому Розі. Через негоду там сталися масові обриви внутрішньоквартальних ліній. Наразі без світла залишаються ще близько 8 тисяч осель
За його словами, в місті аварії ліквідують 29 бригад ДТЕК Дніпровські електромережі.
Наразі основні зусилля спрямовані на ліквідацію аварій на лініях 0,4 кВ, що живлять безпосередньо вулиці та домівки.
Доповнення
Лукашук додав, що загалом за тиждень енергетики відновили електропостачання для понад 81 тисячі родин в області.
Нагадаємо
Згідно з ранковим зведенням Міненерго, станом на ранок 15 січня в Україні не фіксують дефіциту електроенергії. Однак у відомстві попередили, що під обстріл потрапила прифронтова ТЕС.
Через заборгованість без світла можуть залишитися 28 тисяч жителів Києва – YASNO 14.01.24, 12:24 • 122241 перегляд