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Дефіциту електрики немає, під ворожий обстріл потрапила прифронтова ТЕС - Міненерго

Дефіциту електрики немає, під ворожий обстріл потрапила прифронтова ТЕС - Міненерго

Київ • УНН

 • 31199 перегляди

Потреби України в електроенергії задовольняються

Дефіциту електроенергії в Україні на ранок понеділка не спостерігається, під ворожий обстріл потрапила прифронтова ТЕС, повідомили у Міністерстві енергетики, пише УНН.

Генерація та споживання

"Дефіциту електроенергії не фіксується, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії", - повідомили у Міненерго.

В аварійний короткостроковий ремонт, як зазначається, виведено блок ТЕС.  Також короткостроково вимикалося обладнання на одній з прифронтових ТЕЦ, без порушень теплопостачання, вказали у міністерстві.

"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у Міненерго.

І при цьому зауважили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00). Міненерго закликає споживати електроенергію відповідально.

Наслідки обстрілів

"Під ворожий обстріл знову потрапила ТЕС на Донеччині. Без постраждалих", - повідомили у Міненерго.

Внаслідок бойових дій у Нікополі, як зазначається, "пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, внаслідок чого обладнання зазнало численних ушкоджень". Як повідомляється, є відключені споживачі.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт/експорт

Імпорт електроенергії на поточну добу, як зазначається, становить 4687 МВт*год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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