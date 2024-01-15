Дефіциту електрики немає, під ворожий обстріл потрапила прифронтова ТЕС - Міненерго
Київ • УНН
Потреби України в електроенергії задовольняються
Дефіциту електроенергії в Україні на ранок понеділка не спостерігається, під ворожий обстріл потрапила прифронтова ТЕС, повідомили у Міністерстві енергетики, пише УНН.
Генерація та споживання
"Дефіциту електроенергії не фіксується, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії", - повідомили у Міненерго.
В аварійний короткостроковий ремонт, як зазначається, виведено блок ТЕС. Також короткостроково вимикалося обладнання на одній з прифронтових ТЕЦ, без порушень теплопостачання, вказали у міністерстві.
"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у Міненерго.
І при цьому зауважили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00). Міненерго закликає споживати електроенергію відповідально.
Наслідки обстрілів
"Під ворожий обстріл знову потрапила ТЕС на Донеччині. Без постраждалих", - повідомили у Міненерго.
Внаслідок бойових дій у Нікополі, як зазначається, "пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, внаслідок чого обладнання зазнало численних ушкоджень". Як повідомляється, є відключені споживачі.
ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.
Імпорт/експорт
Імпорт електроенергії на поточну добу, як зазначається, становить 4687 МВт*год. Експорту не передбачається.