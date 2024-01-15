Дефицита электричества нет, под вражеский обстрел попала прифронтовая ТЭС - Минэнерго
Киев • УНН
Потребности Украины в электроэнергии удовлетворяются
Дефицита электроэнергии в Украине на утро понедельника не наблюдается, под вражеский обстрел попала прифронтовая ТЭС, сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Дефицита электроэнергии не фиксируется, потребности потребителей покрывает собственная генерация, также планируется импорт электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.
В аварийный краткосрочный ремонт, как отмечается, выведен блок ТЭС. Также краткосрочно отключалось оборудование на одной из прифронтовых ТЭЦ, без нарушений теплоснабжения, указали в министерстве.
"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - отметили в Минэнерго.
И при этом отметили, что очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00). Минэнерго призывает потреблять электроэнергию ответственно.
Последствия обстрелов
"Под вражеский обстрел снова попала ТЭС в Донецкой области. Без пострадавших", - сообщили в Минэнерго.
В результате боевых действий в Никополе, как отмечается, "поврежден распределительный газопровод низкого давления, в результате чего оборудование получило многочисленные повреждения". Как сообщается, есть отключенные потребители.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,62 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.
Импорт/экспорт
Импорт электроэнергии на текущие сутки, как отмечается, составляет 4687 МВт*ч. Экспорта не предвидится.
Дефицита электричества нет, под вражеский обстрел попала прифронтовая ТЭС - Минэнерго
Потребности Украины в электроэнергии удовлетворяются.
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