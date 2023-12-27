В Крыму суд арестовал мужчину на 12 суток за подпись в паспорте
Киев • УНН
Суд в Крыму приговорил мужчину к 12 суткам ареста за надпись «Слава Украине» в паспорте
В оккупированном Крыму мужчине дали 12 суток ареста за личную подпись, которая по мнению суда выглядит как проукраинский лозунг – "Слава Украине". Об этом пишет издание Крым. Реалии. передаёт УНН.
Детали
По данным Крым.Реалии покронтрольный россиянам Алуштинский городской суд приговорил жителя Крыма к 12 суткам ареста за личную подпись в своем паспорте.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на решение суда, мужчина якобы расписался в своём паспорте гражданина россиской федерации надписью "Слава Украине". Более того, такую подпись он оставлял и на других своих документах, тк это его "личная подпись".
Российские СМИ также пишут, что мужчина якобы уже принес извинения, и просил назначить ему наказание в виде штрафа.
Обвиняемого осудили по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".
Дополнительно
В "Крым.Реалии" отметили что российские силовики постоянно преследует про украински настроенных граждан особенно на оккупированных территориях. Пророссийский блогер Талипов в своих телеграм-канал публикует персональные данные крымчан, которые поддерживают Украину. В результате их задерживают и привлекают к административной и уголовной ответственности.
В Крыму суд арестовал мужчину на 12 суток за подпись в паспорте
Суд в Крыму приговорил мужчину к 12 суткам ареста за надпись «Слава Украине» в паспорте.
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