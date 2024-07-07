В Крыму после взрыва горит газораспределительный узел

В оккупированном Крыму Алуштинском районе вечером 6 июля после мощного взрыва на газораспределительном узле произошел пожар. Об этом пишут российские медиа и телеграм-канал Крымский ветер, передает УНН.

Детали

Отмечается, что под Алуштой горит газораспределительный узел, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространения огня.

Оккупационная глава Алушты Галина Огнева сообщила, что газоснабжение 14 населенных пунктов в районе Алушты приостановлено из-за пожара. По ее словам, пожар может привести к полному отключению газа.

В то же время, по данным соцсетей, между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района произошел мощный взрыв и начался пожар, вероятно, на газовой магистрали.

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