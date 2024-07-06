Оккупанты в Крыму постоянно наращивают оборонительные позиции вдоль побережья - "АТЕШ"

Движение "АТЕШ" фиксирует постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма, сообщили в движении в субботу, пишет УНН.

Детали

"АТЕШ" фиксирует постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья Крыма. Пока оккупационные власти убеждают население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии растет ежедневно", - указали в движении в Telegram.

Как сообщается, "в Евпатории и Ялте рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно".

"Среди военнослужащих россии ходят слухи о том, что СОУ формируют так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", - отмечают в "АТЕШ".

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