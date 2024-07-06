Оккупанты в Крыму постоянно наращивают оборонительные позиции вдоль побережья - "АТЕШ"
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" сообщает о постоянном увеличении количества оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма, несмотря на то, что оккупационные власти заявляют об отсутствии угрозы украинской операции.
Движение "АТЕШ" фиксирует постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма, сообщили в движении в субботу, пишет УНН.
Детали
"АТЕШ" фиксирует постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья Крыма. Пока оккупационные власти убеждают население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недосооружений вдоль береговой линии растет ежедневно", - указали в движении в Telegram.
Как сообщается, "в Евпатории и Ялте рашисты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно".
"Среди военнослужащих россии ходят слухи о том, что СОУ формируют так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", - отмечают в "АТЕШ".
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