В крымском парке "Тайган" лев загрыз сотрудницу в крымском парке
Киев • УНН
В парке львов "Тайган" в оккупированном Крыму лев убил опытную сотрудницу во время уборки клетки. Российские силовики расследуют инцидент, парк временно закрыт.
Лев загрыз сотрудницу в крымском парке львов "Тайган", на месте работают российские силовики, передает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал 112.
Детали
По данным 112, Леокадия Перевалова работала в парке 17 лет, была одним из самых опытных членов команды "Тайгана", ухаживала за хищниками постоянно и, по словам коллег, неукоснительно соблюдала технику безопасности. Более того, могла высказать претензии, если кто-то, по ее мнению, был недостаточно осторожным.
"Сегодня утром Леокадия зашла в клетку с тремя львами для уборки, но забыла закрыть перемычку между отделениями клетки. Один из хищников напал на нее и убил", - говорится в сообщении.
Следственный комитет рф возбудил дело по факту нарушений условий охраны труда, повлекших смерть человека. Сейчас парк закрыт, там работают следователи и криминалисты.