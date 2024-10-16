У кримському парку "Тайган" лев загриз співробітницю
Київ • УНН
У парку левів "Тайган" в окупованому Криму лев убив досвідчену співробітницю під час прибирання клітки. Російські силовики розслідують інцидент, парк тимчасово закритий.
Лев загриз співробітницю у кримському парку левів "Тайган", на місці працюють російські силовики, передає УНН із посиланням на російський Telegram-канал 112.
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За даними 112, Леокадія Перевалова працювала в парку 17 років, була одним із найдосвідченіших членів команди "Тайгана", доглядала хижаків постійно і, за словами колег, неухильно дотримувалася техніки безпеки. Більше того, могла висловити претензії, якщо хтось, на її думку, був недостатньо обережним.
"Сьогодні вранці Леокадія зайшла до клітки з трьома левами для прибирання, але забула закрити перемичку між відділеннями клітки. Один із хижаків напав на неї і вбив", - йдеться у повідомленні.
Слідчий комітет рф порушив справу за фактом порушень умов охорони праці, які спричинили смерть людини. Наразі парк закритий, там працюють слідчі та криміналісти.