В.Крепкину и И.Пушкина признали лучшими легкоатлетами октября в Украине

Лучшими избрали украинских героев чемпионата мира среди ветеранов, который проходил с 26 октября по 4 ноября в Перте (Австралия) - Валентину Крепкину и Ивана Пушкина. В октябрьской части мирового первенства они получили по две золотые награды: В.Крепкина - в тройном прыжке (10,88 м) и прыжках с шестом (3,00 м) в возрастной категории Ж50, а И.Пушкин - в ходьбе на 5000 м (37:04,58) и в ходьбе на 10 000 м (1:14:03,00) в возрастной категории Ч85.

Отметим, что опрос традиционно проводился среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети "Facebook"). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.

Напомним, лучшими легкоатлетами сентября объявили Алексея Касьянова и Марину Килипко.