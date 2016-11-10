В.Крепкіну та І.Пушкіна визнано найкращими легкоатлетами жовтня в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів жовтня в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Найкращими обрано українських героїв чемпіонату світу серед ветеранів, який проходив з 26 жовтня по 4 листопада у Перті (Австралія) - Валентину Крепкіну та Івана Пушкіна. У жовтневій частині світової першості вони здобули по дві золоті нагороди: В.Крепкіна - у потрійному стрибку (10,88 м) та стрибках з жердиною (3,00 м) у віковій категорії Ж50, а І.Пушкін - у ходьбі на 5000 м (37:04,58) та у ходьбі на 10000 м (1:14:03,00) у віковій категорії Ч85.
Відзначимо, що опитування традиційно проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі "Facebook"). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
Нагадаємо, кращими легкоатлетами вересня було оголошено Олексія Касьянова та Марину Килипко.