В кремле заявили, что путин не поедет на саммит G20 в Индию

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“путин не планирует поездки на саммит G20 в Индию, который состоится в сентябре”, - заявил песков.

По его словам, у путина сейчас главный акцент - война в Украине.

Напомним

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.

Ордера на арест означают, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд, “а мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров”.

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