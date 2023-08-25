В кремле заявили, что путин не поедет на саммит G20 в Индию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. президент россии владимир путин не собирается ехать на саммит “Большой двадцатки”, который состоится в сентябре. Об этом сказал спикер российского диктатора дмитрий песков, пишут росСМИ, сообщает УНН.
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“путин не планирует поездки на саммит G20 в Индию, который состоится в сентябре”, - заявил песков.
По его словам, у путина сейчас главный акцент - война в Украине.
Напомним
В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.
Ордера на арест означают, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд, “а мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров”.
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