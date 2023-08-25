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19:26 • 33112 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 91190 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103959 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104474 просмотра

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13 марта, 13:25 • 99412 просмотра

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13 марта, 10:29 • 89570 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109133 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В кремле заявили, что путин не поедет на саммит G20 в Индию

Киев • УНН

 • 696740 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. президент россии владимир путин не собирается ехать на саммит “Большой двадцатки”, который состоится в сентябре. Об этом сказал спикер российского диктатора дмитрий песков, пишут росСМИ, сообщает УНН.

Цитата

“путин не планирует поездки на саммит G20 в Индию, который состоится в сентябре”, - заявил песков.

По его словам, у путина сейчас главный акцент - война в Украине.

Напомним

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.

Ордера на арест означают, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд, “а мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем пожимать ему руку или садиться с ним за стол переговоров”.

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