Байден поїде до Індії на саміт G20 наступного місяця - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент США Джо Байден поїде на саміт G20, що відбудеться в Індії з 7 по 10 вересня. Про це пише Reuters із посиланням на джерело у Білому домі, передає УНН.
Деталі
Про участь Байдена в саміті G20 кореспондентам повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Салліван зазначив, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії, але не повідомив деталей.
Нагадаємо
Раніше речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що вони вітатимуть будь-яку країну, яка відіграє роль у донесенні до росії важливості, щоб вони повністю залишили Україну і припинили спроби порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Ця заява прозвучала у відповідь на запитання щодо потенційного рішення чи якоїсь угоди на саміті G20 у Нью-Делі, щоб зупинити війну.
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