Байден поедет в Индию на саммит G20 в следующем месяце - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент США Джо Байден поедет на саммит G20, который состоится в Индии с 7 по 10 сентября. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на источник в Белом доме, передает УНН.
Детали
Об участии Байдена в саммите G20 корреспондентам сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии, но не сообщил деталей.
Напомним
Ранее представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что они будут приветствовать любую страну, которая играет роль в донесении до россии важности, чтобы они полностью покинули Украину и прекратили попытки нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о потенциальном решении или какого-то соглашения на саммите G20 в Нью-Дели, чтобы остановить войну.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Украины работает над приглашением на саммит G20