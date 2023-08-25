В кремлі заявили, що путін не поїде на саміт G20 в Індію

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“путін не планує поїздки на саміт G20 в Індію, який відбудеться у вересні”, - заявив пєсков.

За його словами, у путіна зараз головний акцент - війна в Україні.

Нагадаємо

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна.

Ордери на арешт означають, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду, “а світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів”.

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