В Кремле прокомментировали размещение китайских ракет на границе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Москва не воспринимает как угрозу развертывание вооруженных сил Китая на границе с Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы ценим наши отношения. Безусловно, любые действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - заявил Д.Песков.
Напомним, сегодня, 24 января в Китае распространили сделанные в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, фотографии с размещенными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41).
Dongfeng-41 является межконтинентальной баллистической ракетой с дальностью действия 14 тыс. км и 10-12 ядерными блоками индивидуального наведения, которая считается одной из самых современных ракет такого типа.